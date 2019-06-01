РИАМО – 1 июн. Женщину, оставившую двух малолетних детей в одном из хостелов в Котельниках, задержали в городе Видное, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Неизвестная женщина 28 мая оставила двоих малолетних детей, мальчика и девочку, в хостеле города Котельники и не вернулась за ними. Сотрудники хостела только на следующий день обратились с сообщением в правоохранительные органы.

«Сотрудниками полиции МУ МВД России «Люберецкое» в результате оперативно-разыскных мероприятий в городе Видное задержана женщина 1989 года рождения, оставившая 28 мая двоих детей в хостеле города Котельники», – заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что в ближайшее время задержанная будет доставлена в следственные органы.