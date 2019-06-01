РИАМО – 1 июн. Из-за путевых работ в субботу отменены вечерние рейсы дизель-поезда, курсирующего на участке Голутвин-Озеры, для удобства пассажиров назначены компенсационные автобусы, со станции «Голутвин» автобусы будут отправляться в 17:20 и 21:05, а со станции «Озеры» – в 18:51 и 22:31, сообщается на сайте АО «Центральная ППК».

«В маршруты автобусов также включены остановки: «Клуб Станкостроитель» (Коломна, Окский проспект, 20); «Завод ЖБИ» ( Коломна, улица Астахово, 4), «Сады» (Коломна, Акатьевское шоссе), «Лысцево» (Коломенский городской округ), «Паново» (поселок Первомайский), «Дворики» (Коломенский городской округ), «Малое Уварово» (Коломенский городской округ, после АЗС «Комплекс»), «Липитино» (Озеры), «Бояркино» (Озеры), «Холмы» (Озеры)», – отмечается в сообщении.

Для проезда в автобусах необходимо предъявить разовые билеты или абонементы АО «Центральная ППК».

«Компания просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок. Ознакомиться с актуальным графиком движения поезда можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», – добавляется в материале.

Приложение доступно в AppStore и Google Play.