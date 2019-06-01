РИАМО – 1 июн. Один человек погиб в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в подмосковной Лобне, еще двое человек травмированы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 17:11 на улице Ленина в районе дома №63 в городе Лобне произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. В результате происшествия погиб один человек, ранено два человека», – говорится в сообщении.

В ведомстве автомобилистов попросили неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

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