РИАМО - 1 июн. В День защиты детей в городском округе Солнечногорск прошел карнавал, в котором приняли участие около 5 тысяч воспитанников детсадов, спортивных секций и культурно-досуговых учреждений, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Дети в костюмах известных персонажей мультфильмов и сказок прошли вдоль набережной озера Сенеж. Присоединиться к колонне и стать участником костюмированного шествия мог любой желающий.

«Дети – это будущее не только Солнечногоска, но и всей страны, поэтому наша главная задача заключается в том, чтобы сделать жизнь ребят комфортной. Независимо от возраста наши дети должны получать лучшее образование, иметь возможность бесплатно посещать различные кружки и секции. Мы заботимся о том, чтобы в школах работали лучшие учителя, строим новые и современные социальные объекты», – сказал глава городского округа Владимир Слепцов.

Детский карнавал стал самой яркой и зрелищной частью масштабного праздника «Территория детства». Колонна стартовала от памятника Д. А. Драгунскому, проследовала по благоустроенной набережной озера Сенеж и завершила свое шествие в городском парке, где участников встречали праздничным концертом, подарками и мороженым.

Кроме того, в рамках масштабной программы «Территория детства» для ребят работала улица игр: «Поляна сказок» и «Аллея творчества», была подготовлена спортивно-развлекательная программа «Игрушки Гулливера». Желающие приняли участие в гонках радиоуправляемых автомобилей, в чемпионате по игре в классики и «бигбол». Всего на территории парка было организовано более 60 различных тематических локаций.

В течение дня на главной сцене праздника проходил концерт, который объединил свыше 30 лучших детских творческих коллективов муниципалитета.

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