РИАМО - 1 июн. В Московской области стартовала международная акция «Миллион шагов», целью которой является вовлечение пациентов с болезнью Бехтерева в занятия двигательной активностью и информирование людей о симптомах и профилактике данного заболевания, говорится в сообщении пресс-службы российской организации пациентов «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева».

«Доказано, что ходьба положительно влияет на организм каждого человека: нормализует давление, дает наименьший риск травм и позволяет сжигать заметное количество калорий. А у пациентов с таким серьезным заболеванием, как болезнь Бехтерева, которое характеризуется сильной болью в суставах и позвоночнике, снижением их гибкости, в процессе ходьбы активно вырабатываются собственные противовоспалительные гормоны, тем самым способствуя снижению боли в области спины, улучшению подвижности позвоночника и суставов», – отмечается в материале.

Ключевая задача акции «Миллион шагов» заключается в том, чтобы каждый участник ежедневно проходил по 10 тысяч шагов, что является частой рекомендацией в научных и медицинских источниках. Таким образом, за 100 дней каждый сможет пройти свой миллион шагов на пути к ответственному отношению к своему здоровью.

«В 2018 году, по совокупным показателям, активистам удалось преодолеть четверть дистанции от Земли до Луны, равную 158 523 170 шагов или 107 650 километров, а победителем стала команда из Северо-Западного федерального округа со средним количеством шагов 83 403 и общим итогом в 22 499 919 шагов (14 885 километров). В этом году свой миллион шагов также попытаются пройти участники из всех федеральных округов России. Акция продлится с 4 мая по 30 сентября», – добавляется в сообщении.

Для того, чтобы присоединиться к акции, необходимо установить на смартфон бесплатное приложение – шагомер Pacer. Далее нужно создать аккаунт или авторизоваться через соцсети, выбрать на сайте свой федеральный округ. После можно присоединиться к команде своего округа и начать отсчет миллиона шагов.

Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит) – это хроническое воспалительное заболевание позвоночника и суставов. Основной симптом заболевания – длительная боль в области спины. Чаще всего болезнь поражает молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет, когда они не задумываются о состоянии своего здоровья. Болезнь приводит к потере трудоспособности и резкому ухудшению качества жизни пациентов. Для пациентов с болезнью Бехтерева ходьба – это наиболее доступный способ контролировать свое самочувствие.

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