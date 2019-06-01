РИАМО - 1 июн. В честь Международного дня защиты детей молодежный хоккейный клуб «Атланты» провел экскурсию по своей домашней площадке «Арена Мытищи» для детей с ограниченными возможностями здоровья из центра реабилитации «Мечта», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Гости узнали об истории ледового дворца и молодежного клуба, смогли позаниматься в тренажерном зале, побывать на основном и тренировочном льду, в зале для пресс-конференций и на позициях комментаторов», – отмечается в сообщении.

Также ребята посетили раздевалку хоккеистов, где вратарь Максим Клоберданец, защитник Кирилл Кабанов и форвард Артур Демидов поделились своими автографами и сделали памятные фотографии с детьми. Завершением праздника стал мастер-класс от лидера молодежной команды Дмитрия Силантьева – дети совместно с нападающим приготовили и попробовали несколько видов пиццы.

«Это не первая встреча подмосковных хоккеистов с ребятами. В канун Нового года «Атланты» уже приходили в гости к детям из центра «Мечта». Теперь юные болельщики нанесли ответный визит. Это замечательно, что, несмотря на окончание хоккейного сезона, подмосковная команда продолжает делать добрые дела. Уверен, что для этих ребят возможность пообщаться со своими кумирами – отличный подарок к Международному дню защиты детей», – подчеркнул министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что социальная работа имеет важное значение в популяризации спорта и здорового образа жизни.

«Для людей, а тем более детей с ограниченными возможностями здоровья поддержка и положительные эмоции – важный ресурс в процессе реабилитации. Мы очень гордимся тем, что в Подмосковье есть большое количество неравнодушных людей», – заключил Терюшков.