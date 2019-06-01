РИАМО - 1 июн. Объем выплат, которые получили пострадавшие и родственники погибших в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево», уже превысил 280 миллионов рублей, сообщается на сайте kp.ru.

«Объем выплат родственникам погибших и пострадавших - он беспрецедентный. На сегодняшний день выплачено уже более 286,6 миллиона рублей. Из них 73,2 миллиона выплатили страховые компании по состоянию на вчерашний день, 213,4 миллиона рублей заплатила компания («Аэрофлот» - ред.)», - сказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих, который также возглавляет правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы.

Дитрих отметил, что выплаты продолжаются, хотя это «лишь малая компенсация того, что могло бы быть заплачено».

Вечером 5 мая при аварийной посадке в аэропорту «Шереметьево» загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1492 Москва – Мурманск. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, спаслись 37 человек. По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело. Среди возможных причин катастрофы специалисты называют техническую неисправность, низкую квалификацию экипажа и плохие погодные условия.

Ранее Дитрих сообщал, что Межгосударственный авиационный комитет может озвучить предварительные итоги расследования авиакатастрофы в течение двух-трех месяцев. В целом расследование может продлиться до года.

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