РИАМО – 1июн. Бомж похитил у студента в Басманном районе столицы мобильный телефон стоимостью более 70 тысяч рублей, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Вечером 31 мая в службу «02» поступило сообщение от граждан о разбое по адресу: Кривоколенный переулок, дом 4, строение 3.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, угрожая ножом молодому человеку 2000 года рождения, студенту, открыто похитил у него телефон сотовой связи и скрылся», – отметил собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 70 тысяч рублей, дополнил он.

«Позднее по указанному адресу сотрудники полиции задержали мужчину 1990 года рождения, без определенного места жительства, который изобличен в совершении указанного преступления», – уточнил представитель пресс-службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.