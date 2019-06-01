РИАМО – 1 июн. Пресненский суд столицы в субботу отправил под арест до 30 июля руководителя отдела Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России Дмитрия Коровина, которого обвиняют в получении крупной взятки, сообщает «Интерфакс».

«Вместе с Коровиным, возглавляющим московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте, были задержаны его подчиненный Александр Ашурков и крымский адвокат Алексей Невзоров», – говорится в материале.

По оперативным сведениям, должностные лица ММСУТ вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела за выдачу ранее изъятых при обыске предметов и документов.

«В результате, считает следствие, Невзоров 20 мая получил взятку в размере 1 миллиона рублей, которую вместе с Коровиным и Ашурковым они распределили между собой», – уточняется в сообщении.

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