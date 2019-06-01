РИАМО – 1 июн. В этом году в восьми административных округах столицы изменится схема движения: восемь участков станут односторонними, а девять – двусторонними, изменения сделают городские дороги более безопасными, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На участках, которые станут односторонними, появятся дополнительные парковочные места, а двустороннее движение поможет автомобилистам быстрее добираться в соседние районы.

«Мы постоянно следим за ситуацией на дорогах и принимаем меры по ее улучшению: проводим мероприятия по снижению аварийности, увеличиваем количество парковочных мест, оптимизируем маршруты жителей за счет изменения направлений движения. Некоторые решения принимаются на основании обращений граждан, которые ежедневно поступают в адрес ЦОДД», – сказал первый заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Александр Ходаков.

Кроме того, благодаря введению одностороннего движения в столице появятся дополнительные парковочные места.

Так, полностью односторонней станет 1-я Прядильная улица.

«Это позволит оборудовать 56 парковочных мест – на 32 больше, чем было при двустороннем движении. Шесть мест будет предназначено для людей с ограниченными возможностями здоровья», – добавляется в сообщении.

В Зеленограде односторонней станет отрезок Каштановой аллеи – от Озерной аллеи до въезда на территорию больницы имени М. П. Кончаловского.

«На этом участке появится 45 дополнительных машино-мест, пять из которых предназначено для людей с ограниченными возможностями здоровья», – подчеркивается в материале.

Благодаря введению одностороннего движения на участке Пречистенского переулка от Староконюшенного до Большого Левшинского переулка появится 23 парковочных места, два из них - для людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в этом месте припарковать можно будет 48 автомобилей.

«Одностороннее движение введут еще на пяти улицах в центре города. Это избавит автомобилистов от хаотичной парковки и конфликтов при встречном разъезде», – поясняется на сайте.

Также 97 парковочных мест (из них девять для людей с ограниченными возможностями здоровья) появится на Попутной улице на участке от Производственной улицы до улицы Богданова.

На северо-западе столицы сразу два участка станут односторонними - это 3-й Щукинский проезд от улицы Маршала Василевского до улицы Маршала Новикова и улица Академика Александрова от улицы Маршала Новикова до улицы Маршала Василевского. Благодаря этому появится 50 и 82 новых машино-места соответственно (из них пять и девять мест для людей с ограниченными возможностями здоровья соответственно).

«Односторонним станет проезд возле дома 37 на Ленинском проспекте — от улицы Орджоникидзе до Гагаринского тоннеля. Это позволит организовать девять машино-мест, два из которых будут предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья», – дополняется в сообщении.

Помимо этого, 181 парковочное место появится на участке улицы Льва Яшина от улицы Ухтомского Ополчения до проспекта Защитников Москвы.

Двусторонними станут участки 1-го Добрынинского переулка от 4-го Добрынинского до 3-го Люсиновского переулка, а также от дома 8 на Зоологической улице до улицы Красина. Двустороннее движение также введут на всем протяжении Остаповского проезда.

«На юго-западе двусторонним станет движение на трех участках: в Проектируемом проезде №875, на улице Адмирала Лазарева от Веневской улицы до Проектируемого проезда №875 и на Южнобутовской улице от Веневской улицы до Проектируемого проезда №875», – разъясняется на сайте.

Водителей просят учитывать изменения, соблюдать правила дорожного движения и следовать указаниям дорожных знаков.