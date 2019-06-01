РИАМО – 1 июн. Конфликт двух рабочих на стройплощадке станции метро в Нижегородском районе столицы перерос в поножовщину, одного мужчину доставили в медучреждение с проникающим ранением груди, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Днем 31 мая в службу «02» из службы «03» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: шоссе Фрезер, дом 15.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу на стройке станции метро обнаружен мужчина 1982 года рождения, рабочий, который нарядом скорой помощи был доставлен и госпитализирован в медучреждение с проникающим ранением грудной клетки», – сказал собеседник агентства.

Кроме того, на месте инцидента был задержан мужчина 1977 года рождения, арматурщик, который изобличен в том, что в ссоре ножом причинил сослуживцу указанные ранения.

По данному факту возбуждено уголовное дело, заключил сотрудник пресс-службы.

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