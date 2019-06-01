РИАМО - 1 июн. В День защиты детей около павильона №25 «Нефть» на ВДНХ начала работу детская интерактивная площадка «Нефтеград», говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

Открытие новой площадки стало одним из этапов проекта по реконструкции исторического павильона «Нефть», который распахнет двери для посетителей уже в сентябре этого года.

«Находясь на площадке, маленькие гости ВДНХ не просто интересно проведут время. По замыслу создателей, компании «Лукойл», помимо игровых целей одна из важных задач проекта – познавательная. Игровая площадка дает возможность детям понять полный цикл работы вертикально интегрированной нефтегазовой компании: геологоразведка, добыча, переработка, транспортировка и сбыт», – отмечается в сообщении.

Зона включает в себя более 20 игровых элементов, из них четыре – стилизованные игровые комплексы с горками и элементами для лазания: «Морская нефтедобывающая платформа», «Нефтеперерабатывающий завод», «Бензовоз», «Гоночный болид». Также здесь есть батуты, качалки и интерактивные панели.

«Нефтеград» стал десятой игровой площадкой для детей на ВДНХ, посетить которую может любой желающий. Помимо нее, на территории выставки расположены площадки «Космос» на площади Промышленности, «Фантастический город» у Шахматного клуба, спортивный мини-город в парке «Останкино» и другие», – уточняется в материале.

Все игровые пространства на ВДНХ рассчитаны на детей от двух до 12 лет. Каждая площадка оборудована специальным безопасным покрытием и обеспечивает беспрепятственный доступ взрослым внутрь конструкций.