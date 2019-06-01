РИАМО – 1 июн. В Москве за прошедшие восемь лет открыли свои двери для ребят свыше 370 школ и детских садов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«За минувшие восемь лет в Москве построили 373 детских сада и школы», – написал Собянин в Twitter.

Он уточнил, что до конца 2021 года в городе планируется завершить строительство еще 62 таких объектов.

Кроме того, в ближайшие три года в новой Москве запланирован ввод свыше 70-ти различных социальных объектов, причем доля строящихся за счет бюджета столицы детских садов, школ и поликлиник год от года растет.

Как организовать режим дня школьника>>