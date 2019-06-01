РИАМО – 1 июн. Партнер международного аэропорта «Внуково» – низкобюджетная авиакомпания «Победа» начала выполнять рейсы Москва (Внуково) – Рим, сообщается на официальном сайте воздушной гавани.

«Рейс по новому направлению выполняется три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам с вылетом из «Внукова» в 14:20. Обратный рейс из Рима выполняется также по вторникам, четвергам и субботам с прилетом во «Внуково» в 22:05», – говорится в сообщении.

Все рейсы авиакомпания «Победа» выполняет на новых современных самолетах Boeing 737-800, поставленных напрямую с завода-производителя.

«Сейчас во флоте компании 29 самолетов», – уточняется в материале.