РИАМО – 1 июн. Безработная москвичка получила огнестрельное ранение на юге города, оперативникам удалось задержать подозреваемого в совершении преступления, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 27 мая в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении с Кантемировской улицы неработающей гражданки 1975 года рождения, проживающей в столице. Женщину госпитализировали с проникающим огнестрельным ранением передней брюшной стенки.

«Установлено, что 27 мая по адресу: Пролетарский проспект, дом 14/49 неизвестный, используя в качестве оружия неустановленный предмет, путем производства выстрела причинил женщине данные телесные повреждения», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».