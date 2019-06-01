РИАМО - 1 июн. В Подмосковье в период со 2 по 4 июня местами сохранится высокий уровень пожароопасности (четвертый класс), сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«При пожарной опасности ограничьте выходы на природу, будьте предельно осторожными с огнем. Не разводите костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев», – говорится в сообщении.

Также спасатели попросили граждан не выбрасывать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок.

«Не сжигайте в лесу и на торфяниках мусор, при сжигании мусора вблизи леса следует учитывать, что расстояние от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев должно быть не менее 50 метров, территория вокруг места для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от хвойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других легковоспламеняющихся материалов», – добавляется на сайте.

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