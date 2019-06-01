РИАМО – 1 июн. В столице в субботу прошел финальный этап 35-го ежегодного конкурса профессионального мастерства водителей трамвая, в состязаниях приняли участие представители всех пяти трамвайных депо Москвы – по два водителя от каждого, соревнования прошли на территории Краснопресненского трамвайного депо, которое в этом году отмечает 100-летний юбилей, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

Участники продемонстрировали свои знания в области устройства трамвая, правил дорожного движения и технической эксплуатации подвижного состава.

«Кроме того, на специально оборудованной трассе водители посоревновались в экстренном торможении трамвая перед препятствием, точной остановке вагона, трамвайном «боулинге» и других дисциплинах. На все испытания каждому участнику предоставлялось 5 минут», – отмечается в сообщении.

Первый заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Борис Ткачук уточнил, что в этом году конкурс впервые прошел по европейским стандартам.

«Наши водители показали свой высокий профессионализм и уровень подготовки. Такие зрелищные мероприятия помогают им совершенствовать свои навыки и мастерство, а также повышают престиж профессии. Поздравляю призеров и участников! Не останавливайтесь на достигнутом, вперед – к новым победам!» – подчеркнул он.

По результатам финальных соревнований первое место и звание лучшего водителя трамвая Москвы завоевала Анна Мосолова, вторым стал Дмитрий Королев, третьим – Андрей Денисов.

«В командном зачете выиграли хозяева площадки – представители Краснопресненского трамвайного депо», – дополняется в материале.

Для посетителей конкурса подготовили развлекательную программу, а на территории депо развернулась полевая кухня.

В этом году водители «Мосгортранса» стали вице-чемпионами чемпионата Европы по мастерству управления трамваями.