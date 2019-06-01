РИАМО – 1 июн. В московском метро поздравили юных пассажиров с Международным днем защиты детей, им подарили воздушные шары, а также провели для них большой праздничный концерт с участием известных танцевальных коллективов и аниматоров, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Праздник для маленьких пассажиров Московский метрополитен организовал совместно с программой лояльности карты «Тройка» – «Город», которая взяла на себя оформление аванзала станции «Курская» для концерта в субботу.

«На площадке проекта «Музыка в метро» выступили ученики московских студий вокала, участники детского музыкального театра «Домисолька». В их исполнении прозвучали любимые детские песни. В концерте также приняли участие танцевальные коллективы и театр клоунады «Микос». Ребят развлекали специально приглашенные профессиональные аниматоры. Всем маленьким зрителям вручили воздушные шарики», – отмечается в сообщении.

Московский метрополитен поздравляет всех маленьких пассажиров с Международным днем защиты детей, дополнила заместитель начальника столичной подземки по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Сегодня аванзал станции «Курская» на несколько часов превратился в концертную площадку, мы подготовили праздничную программу с яркими вокальными и танцевальными номерами. Наших юных пассажиров ждут не только творческие номера, но и подарки», – подчеркнула она.