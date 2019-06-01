РИАМО – 1 июня. Свыше 70 новых арт-объектов, около 100 костюмов самых разных эпох и знамена для рыцарского турнира подготовят дляфестиваля «Времена и Эпохи» в этом году, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Меньше, чем через неделю в Москве откроется исторический фестиваль «Времена и Эпохи».

«В этот году он пройдет с 7 по 16 июня. Готовиться к нему реконструкторы начали еще зимой, и сейчас идет заключительный этап. Специально для фестиваля в этом году изготовлено 75 арт-объектов, около 100 костюмов (43 из которых предназначаются для новой исторической площадки, посвященной Османской империи), а также знамена, рыцарские гербы, вальтрапы для лошадей, деревянные мечи и другой реквизит», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что среди наиболее любопытных арт-объектов, созданных специально для фестиваля этого года – 13-метровая декорация, состоящая из трех частей.

«Она имитирует убранства традиционных жилищ народов и культур, с которыми встретился Крузенштерн во время первого русского кругосветного плавания. Увидеть ее можно будет на одноименной площадке («Первое русское кругосветное плавание»), что разместится в Государственном историческом музее», – дополнил представитель пресс-службы.

Кроме того, по его словам, среди других масштабных и необычных конструкций – действующая модель средневекового метательного орудия (для площадки «Рыцарские искусства» в парке Коломенское), «дом фахверк» – выполненное в стиле провинциальной европейской архитектуры XV-XVI веков стилизованное строение (ищите его на площадке «Средневековый университет: Terra Incognita» на Сретенском бульваре) и «Османский дворец» – арт-объект, стилизация богатого строения, характерного для Турции XVI-XVII веков (заглянуть в него можно будет на площадке по адресу: Тверской бульвар 19).

«Османская империя – одна из новых тем «Времен и Эпох», эпоха, которую впервые реконструируют на фестивале-2019. Поэтому для нее создают особенно много реквизита. В дни фестиваля на Тверском бульваре гости смогут познакомиться с культурой загадочного Востока, и, в частности, рассмотреть одеяния женщин той эпохи. Над каждым костюмом – их будет 43 – работают профессиональные портные. Как раз сейчас они создают образ богатой госпожи», – пояснил собеседник.

Он рассказал, что при выходе в свет состоятельные турчанки наряжались в фераджу – длинную верхнюю одежду с просторными рукавами. Поверх фераджи в холод надевали красивый и теплый кафтан. Женщины также носили чадру, которая состояла из двух частей: первая закрывала голову до подбородка, вторая – лицо. Богатые дамы обязательно закрывали лицо чачваном - вуалью из темной сетки из конского волоса.

Подготовка к фестивалю и создание костюмов в пошивочном цеху агентства исторической реконструкции «Ратоборцы» началось еще зимой.

«Ткани, из которых шьют наряды, – шелк, хлопок, сукно, – специально заказывали из Турции, Индии и Чехии. Портные консультировались с зарубежными коллегами и даже летали в Стамбул, чтобы увидеть эскизы костюмов в древних рукописях. При пошиве нарядов мастера каждую деталь создают вручную – например, пуговицы», – разъяснил сотрудник пресс-службы.

В те времена, конечно, не было никаких молний и пластмассовых пуговиц. Каждую делали вручную, подчеркнул он.

Еще одна новая площадка на фестивале-2019 – «Кораблестроение.

«От ладьи до «Авроры». На Пречистенской, Москворецкой и Кремлевской набережных реконструкторы с удовольствием познакомят москвичей и туристов с историей развития кораблестроения в эпоху парусного и парового флота. Гости смогут рассмотреть внутреннее устройство парусных судов, броненосцев, левиафанов и подводных лодок. И, конечно, особый интерес вызовут костюмы голландских моряков конца XVII века, состоящие из однотонных брюк, рубахи, сюртука и красного нашейного платка. Их также сшили специально для фестиваля-2019», – заявил собеседник.

С 12 по 16 июня в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет крупнейший в мире международный рыцарский турнир – Турнир святого Георгия, точно и в деталях восстанавливающий мир Средневековья.

«В нем примут участие рыцари из России, Белоруссии, Германии, Австралии, Франции, Великобритании и Канады. Специально к этому событию в швейном цеху сшили шелковые знамена, а также вальтрапы для лошадей маршальского состава. В мастерских, где работают над созданием декораций и арт-объектов уже закончили создавать рыцарские гербы и деревянные мечи для сражений. Всего для этого события будет изготовлено более 50 единиц реквизита», – резюмировал представитель пресс-службы.