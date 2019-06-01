РИАМО – 1 июн. Празднование Дня защиты детей в Солнечногорске началось с масштабной общегородской зарядки, сотни юных жителей округа выполнили несколько простых упражнений вместе с основателем проекта «Спортивный Солнечногорск» Юлией Зимкиной, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Площадкой для мероприятия стал стадион «Металлург».

«Среди участников масштабной зарядки: самые юные жители округа – воспитанники детских садов и различных досуговых учреждений округа, школьники и спортсмены. Присоединиться к зарядке мог каждый желающий. Провела зарядку на стадионе «Металлург» основатель проекта «Спортивный Солнечногорск» Юлия Зимкина», – отмечается в сообщении.

Выполнять по утрам спортивные упражнения полезно всем, от самых маленьких до людей пенсионного возраста, поделилась Зимкина.

«Зарядка заряжает, дает положительные эмоции и силы на весь день», – подчеркнула она.

Общегородские зарядки в Солнечногорске будут проходить еженедельно каждую субботу в течение всего весенне-летнего сезона.

«Проводить зарядки будут опытные тренеры, инструкторы и педагоги различных спортивных центров, школ и клубов», – подчеркивается в сообщении.

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