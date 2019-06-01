РИАМО – 1 июн. В юбилейном сезоне музейно-выставочные пространства ВДНХ стали еще доступнее, этим летом вход по определенным сеансам будет бесплатным для посетителей, а каждого 80-го гостя будут ждать подарки, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

В год своего 80-летия ВДНХ продолжает приятно удивлять москвичей и туристов.

«С 1 июня на постоянных и временных экспозициях действуют специальные условия, благодаря которым посетители смогут бесплатно познакомиться с уникальными музейными пространствами, а также посетить обзорные экскурсии по выставке», – отмечается в сообщении.

Лето подарков юбилейного года началось в Музейном городе на ВДНХ в субботу.

«Именно с 1 июня и по 8 сентября на постоянных экспозициях – в центре «Космонавтика и авиация» (павильон №34 «Космос»), Центре славянской письменности «Слово» (павильон №58 «Земледелие») и интерактивном музейном комплексе «Буран» (рядом с павильоном №20) – каждый 80-й посетитель будет получать подарки», – уточняется в материале.

В главном космическом пространстве ВДНХ это будут бесплатные билеты на две персоны с бонусом в виде посещения 5D-кинотеатра «Космическая сфера».

«В недавно открывшемся Центре «Слово» счастливчики вместе с бесплатными билетами на две персоны получат экскурсию по уникальной мультимедийной экспозиции. В интерактивном комплексе «Буран», расположившемся внутри макета орбитального корабля, по будням (кроме понедельника) с 11:00 до 12:00 будет доступен бесплатный вход для всех желающих, а каждому 80-му гостю, вне зависимости от времени и дня визита, подарят два бесплатных билета и каталог «Авиация. Утро новой эры», – добавляется в пресс-релизе.

Подарки в честь юбилея приготовили и для посетителей выставки из коллекции Фонда Александра Васильева «ВДНХ в моде. 1939-2019».

«С 1 июня по 29 сентября школьники и студенты, а также члены Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», Общероссийской общественной организации «Союз фотохудожников России», общественной организации «Союз кинематографистов РФ» смогут бесплатно увидеть, как вместе с главной выставкой страны менялись и тенденции в одежде, если придут в павильон №16 «Гидрометеорология» в будние дни (кроме понедельника) с 11:00 до 18:00», – подчеркивается в сообщении.

А каждый 80-й из числа всех посетителей получит каталог «100 лет моды» в подарок.

«Приятные сюрпризы ждут и поклонников прогулок по территории ВДНХ. С 1 июня и до конца года в праздники, в числе которых День защиты детей, День России, юбилей ВДНХ, День города, День пожилого человека, День народного единства и День Конституции РФ, два сеанса обзорных экскурсий в течение дня будут проводиться бесплатно, по предварительной записи», – поясняется в материале.

А для любителей прокатиться с ветерком и узнать о знаковых местах ВДНХ в июне стартуют новые экскурсии – на самокатах и велосипедах.

К юбилею в Музейном городе откроется еще несколько выставок, которые также можно будет посетить бесплатно.

«С информацией о специальных предложениях и праздничных мероприятиях можно ознакомиться на сайте ВДНХ», – заключается в сообщении.