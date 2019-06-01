РИАМО – 1 июн. Расписание ряда пригородных поездов Курского направления МЖД изменят с 3 июня на время реконструкции пассажирской платформы №2 в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Пассажиропоток будет перенаправлен на соседние платформы станции, а некоторые электрички для посадки и высадки вместо Подольска станут останавливаться на «Силикатной».

«ОАО «РЖД» продолжает работы по развитию инфраструктуры Курского направления МЖД. Радиальное направление станет основой для реализации проекта МЦД-2 Нахабино – Подольск. Для удобства пассажиров на станции «Подольск» модернизируют пассажирскую инфраструктуру, в том числе реконструируют платформы, выходы подземного пешеходного перехода оснастят эскалаторами и лифтами», – отмечается в сообщении.

На период работ движение поездов не будет приостанавливаться. МЖД организует пропуск составов по специальной технологии вариантным графиком.

С 3 июня железнодорожники приступят к реконструкции пассажирской платформы №2 станции «Подольск».

«Старую платформу демонтируют, а на ее месте построят абсолютно новую: установят фундаментные блоки и плиты перекрытия, навесы на всю длину, платформу вымостят брусчаткой, уложат тактильную плитку. Также для удобства пассажиров установят лавочки и урны. Выходы из перехода на платформу будут расширены», – уточняется в сообщении.

Платформу №1 также будут реконструировать, но поэтапно. Для этого ее удлинили с помощью временной деревянной конструкции, чтобы у пассажиров была возможность пользоваться пригородным железнодорожным сообщением.

«В ходе ремонта выходы подземного перехода также оснастят эскалаторами и лифтами для маломобильных граждан», – подчеркивается в материале.

Завершить реконструкцию планируется до конца года.

На время модернизации платформы №2 посадка и высадка пассажиров будет осуществляться с помощью платформ №№1 и 3.

«В сторону Москвы от платформы №1 будут отправляться пригородные поезда, у которых начальная точка маршрута станция «Подольск». А от платформы №3 – проходящие электрички, которые следуют со станций «Львовская», «Чехов», «Серпухов», «Столбовая», «Тула», – перечисляется в сообщении.

МЖД приняла все необходимые меры, чтобы на период работ изменения в расписании пригородных поездов были минимально возможными. В связи с тем, что часть одного из путей будет закрыта, поезда по направлению в Москву будут пропускаться через станцию по специальной технологии вариантным графиком.

«Обращаем внимание пассажиров, что некоторые электрички вместо станции «Подольск» будут останавливаться для посадки и высадки на «Силикатной». У нескольких электропоездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте», – дополняется в сообщении.

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за временные неудобства. Реконструкция пассажирской инфраструктуры проводиться, чтобы было удобнее и приятнее пользоваться железнодорожным сообщением.

«Ознакомиться с изменениями в расписании можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», – уточняется в материале.

На станции «Подольск» железнодорожники уже модернизировали систему регулировки движения поездов, контактную сеть, реконструировали путевую инфраструктуру, увеличили количество станционных путей и стрелочных переводов, что позволило построить в междупутье еще одну пассажирскую платформу.