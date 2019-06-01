РИАМО – 1 июн. Во вторник, 4 июня, в Москве изменятся некоторые маршруты наземного транспорта, это связано с проведением праздника, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Так, трамваи №7 будут курсировать между станцией метро «Бульвар Рокоссовского» и Каланчевской улицей, а трамваи №50 – от проезда Энтузиастов до Каланчевской улицы. Трамваи маршрута №9 в этот день работать не будут», – говорится в сообщении.

Автобусы №0 поедут от Рижского вокзала до Минаевского переулка, а далее – по маршруту трамвая №9 до площади Тверская Застава.

«Вместо трамвая №50 на участке от станции метро «Новослободская» до Российского университета транспорта (МИИТ) (по внутреннему кольцу) будут работать автобусы. Они поедут по Сущевской и Тихвинской улицам, Минаевскому и Новосущевскому переулкам, улице Образцова, далее обратно через площадь Борьбы и Перуновский переулок к «Новослободской», – уточняется на сайте.

Автобусы №№58, 103, 130, 187, 260, 908 могут следовать с увеличенными интервалами.

Кроме того, временно не будут обслуживаться остановки «Новый Иерусалим» (для автобусов №№98 и 803 по четной стороне улицы Хачатуряна) и «Метро «Сухаревская» для автобусов А, Б на внешней стороне Садового кольца.

«В обычном режиме городской транспорт заработает после завершения праздничных мероприятий», – заключается в сообщении.