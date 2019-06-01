РИАМО – 1 июн. Решение отечественных дистрибьюторов вырезать из киноленты «Рокетмен» некоторые сцены вызвало удивление у британского исполнителя и композитора Элтона Джона, сообщается на сайте kp.ru.

Накануне компания «Централ Партнершип», которая занимается прокатом картины, заявила, что ряд сцен был удален из фильма в соответствии с российским законодательством. Из картины убрали все сцены поцелуев и интимной близости между мужчинами, а также употребления наркотиков. Российская премьера фильма о жизни британского музыканта намечена на 4 июня.

«Мы самым решительным образом отвергаем решение подвергнуть «Рокетмена» цензуре на российском кинорынке, о чем мы не знали до сегодняшнего дня», – отмечается в официальном заявлении музыканта, размещенном в Facebook.

В заявлении также добавляется, что решение российских прокатчиков удалить сцены из фильма, основанного на биографии Элтона Джона, отражает «раскол мира... и то, насколько он может быть нетерпим к любви двух людей».

«Мы верим в наведение мостов и открытый диалог и будем продолжать выступать за ниспровержение преград до тех пор, пока к людям не станут прислушиваться на равноправной основе», – подчеркнул исполнитель.

В обращении также выражается благодарность кинокомпании Paramount Pictures, которая согласилась создать фильм, «являющийся подлинным отражением экстраординарной жизни Элтона, а также его недостатков и всего прочего».

Ранее издание сообщало, что название «Рокетмен» было выбрано для киноленты по одной из песен Элтона Джона.

«Байопик поставил режиссер и в прошлом актер Декстер Флетчер. Картина сразу задумывалась как фильм для взрослых, ибо жизнь Элтона Джона включала в себя и наркотики и однополый секс. На освещении этих важных тем настаивал и сам сэр Элтон, являющийся продюсером фильма», – заключается в сообщении.