РИАМО - 1 июн. Три цистерны с дизельным топливом загорелись на нефтеперегонной станции в подмосковном Чехове, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«Сообщение о возгорании поступило в 11:37. Там было возгорание трех цистерн с дизельным топливом площадью 200 квадратных метров. Сейчас возгорание ликвидировано», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что причины произошедшего устанавливаются.