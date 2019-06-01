РИАМО - 1 июн. В подмосковных Мытищах автобус насмерть сбил пешехода, который переходил Осташковское шоссе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Первого июня в 12:50 на 9-м километре Осташковского шоссе в городском округе Мытищи Московской области рейсовый автобус совершил наезд на пешехода, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода», - говорится в сообщении.

В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался. На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.