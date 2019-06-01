РИАМО - 1 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил путевки на отдых в Туапсе многодетной семье Волковых из Домодедова, передает в субботу корреспондент РИАМО.

В Международный день защиты детей Воробьев навестил многодетную семью Волковых, которая воспитывает четверых детей, и пообщался с родителями.

«Мы посетили Ледовый дворец здесь, в Домодедове, академию Фетисова. По школе прогулялись, большой праздник. Самое главное, что все, кто нуждается в путевках, должны обратиться в МФЦ или администрацию, чаще в МФЦ обращаются, там операторы все расскажут, как оформить путевки. Большая программа. Ну и огромное количество детей у нас в летних лагерях», - сказал Воробьев, общаясь с семьей Волковых.

Ранее в Домодедове Воробьев сделал символическое вбрасывание шайбы на благотворительном хоккейном гала-матче с участием известных спортсменов и детей-сирот. Также губернатор посетил большой городской праздник, посвященный Дню защиты детей, на территории школы №8.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня. Он совпадает с началом школьных каникул. Это один из старейших международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей.

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