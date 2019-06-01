РИАМО – 1июн. Более 1,1 миллиона москвичей пользуются электронными услугами для детей и родителей на портале mos.ru, здесь можно прикрепить ребенка к поликлинике, записать его на прием к врачу, воспользоваться библиотекой «Московской электронной школы» и выбрать, чем будут питаться дети в образовательной организации, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Электронные услуги для родителей и детей — одни из самых востребованных на портале mos.ru. По данным департамента информационных технологий, ими пользуются более 1,1 миллиона москвичей. Городские технологические решения помогают жителям столицы экономить время и уделять больше внимания семье, поэтому мы продолжаем совершенствовать услуги и сервисы. Например, с прошлого года можно подать заявление о предоставлении льготного питания и записать ребенка в группу продленного дня. А в этом году москвичи могут отметить рождение ребенка, приняв участие в проекте «Наше дерево», – сказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Родители могут получать городские услуги с момента рождения ребенка до его совершеннолетия.

«Так, при рождении или усыновлении малыша они получают пособия. Сервисами для назначения и предоставления таких выплат в 2018 году воспользовались 111 тысяч раз, а с начала 2019-го – 38 тысяч раз», – добавляется в материале.

Другие пособия и компенсационные выплаты, в том числе и многодетным семьям, в 2018 году получили более 195 тысяч раз, а в 2019-м – свыше 71 тысячи раз.

«Через портал mos.ru также можно прикрепить ребенка к поликлинике, в том числе к стоматологической. В 2018 году этой возможностью воспользовались 21,9 тысячи раз, а в 2019-м – более 14,2 тысячи раз», – уточняется на сайте.

Кроме того, пользователи портала могут записаться к врачу, отменить или перенести визит.

Через портал mos.ru также можно записать ребенка в дошкольную группу или школу. По данным департамента образования и науки, электронной услугой записи ребенка в дошкольную группу в 2018 году воспользовались около 200 тысяч раз, а в первом квартале 2019-го – более 50 тысяч раз. В школу детей в прошлом году записали онлайн около 300 тысяч раз, а в первом квартале 2019-го - свыше 45 тысяч раз.

Город также разработал комплекс услуг, помогающих детям в обучении.

«Например, электронный дневник (185 миллионов обращений в 2018 году и 110 миллионов в 2019-м) и библиотека «Московской электронной школы». Кроме того, с помощью портала mos.ru можно узнавать результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. В 2018 году сервисом воспользовались 207 тысяч раз, в 2019-м – 24 тысячи», – поясняется в материале.

Выпускникам пригодится сервис для записи на итоговые экзамены. Он появился в 2019 году, им уже воспользовались 211 тысяч раз. Также через портал можно подать апелляцию и узнать результаты государственной итоговой аттестации (5,5 миллиона обращений в 2018 году и 186 тысяч в 2019-м).

С помощью mos.ru родители могут записать ребенка в кружок или секцию. В 2018 году за услугой обратились 1,2 миллиона раз, а в 2019-м — 144 тысячи.

Благодаря сервису «Москвенок» родители могут проверить, как дети посещают школу и что выбирают на обед (10,8 миллиона обращений в 2018 году и 10,2 миллиона в 2019-м). У взрослых есть возможность исключить из рациона ребенка продукты, вызывающие аллергию. Более чем в 250 зданиях школ предлагают в тестовом режиме заранее выбрать блюда из меню.

«С помощью портала можно оформить карту москвича для учащегося (более 203 тысяч обращений в 2018 году и свыше 59,3 тысячи в 2019-м) и подать заявление о выдаче карты москвича для студента (201 тысяча обращений в 2018 году и 34,8 тысячи в 2019-м)», – отмечается в сообщении.

Карта гарантирует льготный проезд в общественном транспорте и бесплатный проход в столичные музеи. Ее можно использовать как полноценную банковскую карту. Кроме того, магазины партнеров предоставляют скидки при ее использовании.

Москвичам доступны и другие электронные услуги для детей. Так, онлайн можно получить разрешение на льготную парковку для многодетных семей, оформить заявку на льготную путевку в оздоровительный лагерь и записаться в колледж.

На портале mos.ru доступно более 330 электронных услуг и сервисов. В их числе сервисы образования и здравоохранения, онлайн-платежи, а также услуги для бизнеса. В прошлом году самыми востребованными стали просмотр электронного дневника и передача показаний счетчиков воды.