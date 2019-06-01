РИАМО - 1 июн. Первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин поздравил жителей Мытищ с Днем защиты детей и поблагодарил всех, кто посвятил себя работе с ребятами.

«Хочу поздравить жителей Мытищ с самым радостным и теплым праздником наступившего лета – Днем защиты детей! Детство – прекрасное время в жизни каждого человека, когда мир наполнен яркими красками и мечтами. Нам, взрослым, этот праздник служит напоминанием о том, что мы должны сделать все, чтобы наши дети чувствовали себя под надежной защитой и получили хороший старт в жизнь. Хочу поблагодарить всех, кто посвятил себя работе с детьми. Особая благодарность семьям, в которых дети окружены заботой и вниманием. С праздником!» – сказал Чаплин.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня. Он совпадает с началом школьных каникул. Это один из старейших международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей.