РИАМО - 1 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил школу №8 в подмосковном Домодедове, где 3 июня откроется детский лагерь, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Школу, на территории которой откроется лагерь, ввели в эксплуатацию 26 декабря 2016 года. В январе 2017 года школа приняла 950 учеников. В 2018-2019 учебном году в 59 классах обучались более 1,7 тысячи человек. В каждом кабинете учебного заведения есть мультимедийная система - компьютер учителя с выходом в интернет и подключенный к нему мультимедийный проектор. В школе оборудовали кабинеты физики, химии, биологии, ОБЖ и другие. Всего в школе насчитывается 376 компьютеров и 48 проекторов. Все педагоги владеют современными технологиями.

В школе также оборудована большая рекреационная зона и современный актовый зал. На базе учебного заведения с мая 2018 года работает Академия детского футбола Дмитрия Аленичева. Занятия проводят опытные тренеры по методике, разработанной командой специалистов под руководством Аленичева. В секции занимаются 80 детей в четырех возрастных группах. Занятия платные и проходят три раза в неделю.

Кроме того, в школе работают 23 объединения дополнительного образования, в которых занимаются около 800 учеников. Они занимаются баскетболом, волейболом, футболом, гандболом, бадминтоном, дзюдо, спортивными бальными танцами, лего-конструированием, компьютерной графикой , посещают школьный театр, хор, телестудию «Школьные новости», студию современного танца, а также входят в юнармейский отряд.

Среди воспитанников школы есть призеры и победители муниципальных и региональных соревнований и конкурсов. Кроме этого, школа стала региональной экспериментальной площадкой по внедрению компетентностной модели педагогического роста на основе адаптивного модульного электронного курса; муниципальной инновационной площадкой «Школа молодого педагога» для сопровождения молодых специалистов. Школа заключила договоры сотрудничества с Институтом нефти и газа имени И. М. Губкина и МИФИ по сопровождению инженерного класса, который открывается 1 сентября 2019 года.