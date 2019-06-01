РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в субботу поздравил жителей горокруга с Международным днем защиты детей, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу в городском округе Люберцы проходит празднование Международного дня защиты детей. Ружицкий посетил Центральный парк, где прошел парад колясок от сообщества «Мама оффлайн».

«Самое главное в жизни - это дети. Мы должны передавать им знания, заботиться о них. День защиты детей - это праздник в том числе и для взрослых в том плане, что нужно обратить внимание на детишек. Они требуют защиты, внимания, обучения», - сказал Ружицкий.

На территории Центрального парка проходят разнообразные мастер-классы, викторины, концерт. На площади перед главным входом в парк развернулся масштабный карточный городок. Там расположились пожарная станция, полицейский участок, кафе, театр и даже зоопарк с дверями, сделанными из клубов ниток. Детям бесплатно раздали мороженое.