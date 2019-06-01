РИАМО – 1 июн. На 2 июня в Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой пожароопасности, сильного ветра и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности погоды объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Костромской и Смоленской областей.

В Подмосковье и Москве в воскресенье ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, в некоторых районах прогремит гроза. Температура ночью составит плюс 13-15 градусов, днем – плюс 24-26 градусов.

Прогноз погоды на лето 2019: 30‑градусная жара в июне и знойный август>>