РИАМО - 1 июн. В интернете появилось видео, на котором запечатлены испытания модернизированного российского бомбардировщика Ту-22М3М, сообщается на сайте kp.ru.

На кадрах видны взлет и посадка самолета, а также процесс полета. Испытания проходили в разных погодных условиях, на различных высотах и скоростях.

«Ту-22М3М – глубокая модернизация советского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М. Самолет был создан, прежде всего, для борьбы с авианосными группировками противника», – отмечается в материале.

Модернизированная версия самолета получила современное цифровое радиоэлектронное оборудование. Также будет упрощено обслуживание боевой машины, расширится боевой потенциал авиационного комплекса. Остальные подробности модернизации остаются секретными.