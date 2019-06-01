РИАМО – 1 июн. На Каширском шоссе в столице произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате происшествия пострадали два человека, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Утром (1 июня – ред.) на Каширском шоссе произошло столкновение двух транспортных единиц. В результате ДТП два человека пострадали», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате данного инцидента было перекрыто движение на двух полосах. На данный момент движение восстановлено в полном объеме.