РИАМО - 1 июн. Детский международный футбольный турнир «Кубок флагов мира» стартовал в спортивном комплексе «Родина» в подмосковных Химках, в соревновании принимают участие 18 команд, состоящих из детей работников посольств разных стран, возраст участников составляет от восьми до 12 лет, передает в субботу корреспондент РИАМО.

В церемонии открытия турнира приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков, глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и послы стран-участниц.

«Дорогие болельщики, уважаемые представители посольств, для нас всегда радость ваше традиционное появление здесь, на этом прекрасном стадионе. Сегодня первый день лета. Сегодня День защиты детей. И я хочу всех поздравить. Всем ребятам и девчатам, которые принимают участие в турнире, (желаю - ред.) победы, самоудовлетворения и всего самого-самого доброго. Мы вас очень любим, очень рады, что турнир каждый год привлекает все новые и новые страны. Я уверен, что это и дальше будет доброй традицией, которая объединяет разные страны», - сказал Воробьев.

Заместитель чрезвычайного и полномочного посла Германии Беате Гжески добавила, что турнир призван объединять народы. Она также отметила отличную организацию мероприятия.

«Мы очень рады быть здесь. Мы очень рады, что на фоне такой замечательной кулисы проходит это мероприятие, все замечательно организовано. Это очень важный проект с точки зрения работы с молодежью, которую проводит посольство Германии. Здесь у детей из разных стран есть возможность встретиться, и мы стараемся строить мост между нашими странами», - сказала Гжески.

В турнире принимают участие дети сотрудников посольств таких стран, как Аргентина, Бельгия, Германия, Вьетнам, Дания, Израиль, Испания. Также заявлены представители Камеруна, Катара, Мальты, Мексики, Польши, Португалии, России, Хорватии, Чехии, Чили. Помимо этого, в мероприятии примет участие сборная Европейского союза.

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