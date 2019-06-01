РИАМО - 1 июн. Этим летом гости ВДНХ в Москве смогут стать звездой телевидения, освоить одно из народных ремесел, взобраться на сказочную башню и понять «умный» город, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«ВДНХ меняется на глазах. Ежегодно открываются новые культурные, развлекательные, образовательные площадки, в том числе ориентированные на детей. Благодаря программе развития выставки ее популярность у семейной аудитории растет, как и посещаемость в целом – она уже увеличилась до 30 миллионов человек в год», – сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В День защиты детей на ВДНХ дадут старт летней образовательной программе. В этом году она откроется спектаклем «Вафельное сердце», поставленным «Творческим объединением 9». В его основе – одноименная книга норвежской писательницы Марии Парр о забавных, трогательных, а порой и опасных приключениях девятилетнего Трилле и его соседки и одноклассницы Лены.

В рамках проекта «Знание. ВДНХ» для детей подготовили литературно-музыкальный цикл «Сказки с квартетом», квесты, спектакли, детские медиапонедельники факультета журналистики МГУ, а также занятия в детской студии журналистики «Летучка», в детском киноклубе и детской школе кино. Отдельный цикл мероприятий посвятят юбилею ВДНХ.

«День защиты детей отметит и недавно открывшийся центр славянской письменности «Слово». 1 и 2 июня все обзорные экскурсии здесь будут бесплатными. Начало в 12:00, 15:00, 18:00 и 20:00. В эти дни детей также ждут на интерактивной экскурсии «Живое слово», подростков – на мастер-классе по леттерингу «Пушкин в каллиграмме», – добавляется на сайте.

Бесплатные мероприятия для детей будут проходить в центре «Слово» все лето. В программе – квесты, занятия в детской студии журналистики «Летучка» и литературной мастерской, мастер-классы «Забытая буква» и «Буквица» и многое другое.

Для тех, кто хочет не только узнать что-то интересное, но и научиться что-то создавать своими руками, найдется занятие в «Парке ремесел» ВДНХ. Здесь открыты карамельная мануфактура, мастерская елочных игрушек, косметическая лаборатория, фотостудия, студия витражей и мозаики, школы стекла и сыроделия. Мастер-классы в них проводят ремесленники, реставраторы, художники, промышленные дизайнеры. Дети вместе с родителями могут сварить ягодное или фруктовое варенье на мастер-классе «Гостинец от бабушки», собрать букет из сухоцветов на занятии «Поля Прованса» или создать яркое мозаичное панно на мастер-классе «Керамическая мозаика».

«Стать звездой телевидения и создать свой первый медиапроект или видеоблог, освоить технику анимированной графики – все это можно сделать в «Технограде». К летним каникулам образовательный комплекс подготовил для школьников от семи до 13 лет целых четыре программы: «Медиасмену», «Школу мультипликации», «Школу видеоблогинга» и «Путешествие в профессии», – отмечается в материале.

Узнать больше о технологиях, которые превращают Москву в smart city, можно в павильоне «Умный город». Экспозиция в павильоне рассказывает, как технологии развивают сферы городской жизни и какую пользу они приносят жителям столицы. В павильоне можно надеть VR-очки и попробовать себя в роли машиниста нового поезда метро, провести виртуальную диагностику организма, покомандовать «умным» домом. Также здесь постоянно проводят бесплатные мастер-классы, воркшопы по программированию, курсы по 3D-моделированию и робототехнике.

Пообщаться с животными москвичей приглашает «Городская ферма» ВДНХ. Для ребят и их родителей здесь каждые выходные проходит программа «Юный фермер», в которую включены мастер-классы и игры на свежем воздухе. Принять участие можно и в мастер-классах по декупажу, квиллингу, изготовлению игрушек, рисованию. Здесь же есть гончарная мастерская. По будням на ферме будет работать детский летний лагерь «Нескучный кампус».

Любителей логических игр ждут в шахматном клубе. Здесь можно просто поиграть с друзьями, а также поучаствовать в профессиональном или любительском турнире. Летом для детей в шахматном клубе также будут проходить бесплатные уроки английского с носителем языка.

«Чтобы перенестись из мира гаджетов и логических игр в мир волшебства, стоит заглянуть в театр сказок. Здесь показывают интерактивные мультимедийные шоу, в которых зрители могут взаимодействовать с героями и даже влиять на ход представления. Здесь гость не просто наблюдатель — он главный герой и участник всех событий», – дополняется в материале.

Также для ребят на ВДНХ есть несколько детских площадок. Они рассчитаны на детей в возрасте от двух до 12 лет. На площадке «Фантастический город», которая находится за шахматным клубом, есть трехуровневая сказочная башня высотой около семи метров. Преодолеть сложную дистанцию на турниках можно на детской площадке на Останкинской аллее, справа от музея-усадьбы «Останкино». На детской площадке, которая находится на Липовой аллее, установлены качели-люльки, карусели и горки.