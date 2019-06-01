РИАМО – 1 июн. В Москве оперативники задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия, им оказался 32-летний житель города, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по столице.

«В ходе проведения обысков в квартире по месту проживания подозреваемого на Жигулевской улице были обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием и патронами различного калибра в количестве 39 штук, а также коробка с порошкообразным веществом», – говорится в сообщении.

Согласно проведенному исследованию два изъятых предмета, похожих на пистолеты, являются ручным короткоствольным нарезным огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом и пригодным к стрельбе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

«В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», – заключается в материале.