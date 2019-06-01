РИАМО - 1 июн. Благотворительный хоккейный гала-матч с участием известных спортсменов начался в подмосковном Домодедове, передает в субботу корреспондент РИАМО.

На ледовой площадке встретились смешанные команды - сборные образовательных организаций для детей-сирот и любителей хоккея из Московской области. Ребятам представилась возможность сыграть в команде с легендами спорта. Символическое вбрасывание шайбы сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также выступил с приветственной речью.

«Я хочу поздравить всех с первым днем лета, Днем защиты детей. Хочу поприветствовать наших легендарных олимпийцев, они всегда с нами, всегда поддерживают, самых маленьких ребятишек вдохновляют. Я хочу поздравить всех, кто занимается в этом зале - большое количество девчонок, мальчишек плавают, занимаются фигурным катанием, закаляют свой характер. Хочу пожелать всем успехов, добра и обязательно ярких побед», - сказал Воробьев.

Спортивный праздник для ребят из подмосковных образовательных организаций для детей-сирот проводит Общественная палата Московской области совместно с благотворительным фондом помощи «Свой дом» при поддержке Главного управления социальных коммуникаций региона. Центральное событие праздника - хоккейный гала-матч с участием известных хоккеистов. В празднике участвуют около 300 ребят.

Перед началом матча дети смогли посетить интерактивные зоны, где проводились спортивные соревнования и мастер-классы, делали аквагрим. Также для детей подготовили полосу препятствий, батуты и угощения.

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