РИАМО - 1 июн. Благотворительный хоккейный гала-матч с участием известных спортсменов начался в подмосковном Домодедове, передает в субботу корреспондент РИАМО.
На ледовой площадке встретились смешанные команды - сборные образовательных организаций для детей-сирот и любителей хоккея из Московской области. Ребятам представилась возможность сыграть в команде с легендами спорта. Символическое вбрасывание шайбы сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также выступил с приветственной речью.
Спортивный праздник для ребят из подмосковных образовательных организаций для детей-сирот проводит Общественная палата Московской области совместно с благотворительным фондом помощи «Свой дом» при поддержке Главного управления социальных коммуникаций региона. Центральное событие праздника - хоккейный гала-матч с участием известных хоккеистов. В празднике участвуют около 300 ребят.
Перед началом матча дети смогли посетить интерактивные зоны, где проводились спортивные соревнования и мастер-классы, делали аквагрим. Также для детей подготовили полосу препятствий, батуты и угощения.
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