РИАМО – 1 июн. Следователи проводят проверку по факту травмирования зацепера на Киевском направлении Московской железной дороги, тело подростка с признаками электротравмы обнаружили на крыше электрички в подмосковном Наро-Фоминске, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования несовершеннолетнего на Киевском направлении Московской железной дороги», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, 31 мая примерно в 19:15 по прибытии электропоезда сообщением Москва – Нара на конечную станцию на крыше последнего вагона машинист обнаружил тело подростка с явными признаками электротравмы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.