РИАМО - 1 июн. В подмосковном Одинцове полицейские задержали мужчину, у которого в ходе личного досмотра обнаружили 3,21 грамма героина, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Тридцатого мая в 15:45 на Вокзальной улице в городе Одинцово был установлен и доставлен в отделение полиции гражданин, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 3,21 грамма героина», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.