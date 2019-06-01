РИАМО - 1 июн. В подмосковных Химках задержали мужчину, который ранил своего оппонента ножом в ходе пьяной ссоры, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 29 мая в 22:03 из квартиры дома на улице Дружбы в Химках бригада скорой помощи забрала мужчину 1992 года рождения. С проникающим колото-резаным ранением он был доставлен в больницу.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции знакомый пострадавшего 1967 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.