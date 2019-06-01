РИАМО – 1 июн. В пяти районах Москвы прошли публичные слушания по проектам планировки кварталов реновации, все предложения, вынесенные жителями в ходе обсуждения, будут рассмотрены проектировщиками, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Скажу, что жители с вниманием относятся к проектам планировки территорий своих районов. Мы продолжаем принимать предложения и пожелания по проектам реновации, которые сейчас проходят процедуру публичных слушаний, ранее направленные замечания жителей уже прорабатываются проектировщиками», – сказал Хуснуллин.

Он отметил, что на сегодняшний день поступило уже 105 тысяч предложений по 17 проектам кварталов реновации. Все конструктивные предложения будут учтены при доработке проектов.

«Главный вывод, который можно сделать на сегодняшний день: подавляющее большинство жителей осознают необходимость реновации и хотят активно участвовать в процессе. Это очень важно, так как мы стремимся создать в городе комфортную среду именно для жителей», – отметил Хуснуллин.

Глава столичного стройкомплекса добавил, что одним из самых активных оказался Бабушкинский район. Здесь жители провели митинг в поддержку программы реновации.

В настоящее время в рамках программы реновации разрабатывается 89 проектов планировки территорий, 12 из них уже прошли публичные слушания, еще пять проходят эту процедуру. До конца года должны пройти публичные слушания по всем проектам.

«Каждое замечание по проектам планировки территорий обязательно фиксируется в протоколе, затем готовятся заключения по результатам публичных слушаний, ни одно предложение не остается без внимания», – отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она привела в пример активность жителей Бабушкинского района. В этом районе многие социальные и детские досуговые учреждения расположены в подвальных помещениях. В то же время здесь есть дома, вошедшие в программу реновации, которые будут сохранены. Данные дома расположены по адресам: Осташковская улица, дом №5 и улица Летчика Бабушкина, дом №45, корпус 2.

«Жители предложили после расселения и капитального ремонта разместить в этих зданиях детские учреждения, создав максимально комфортные условия. Отличное предложение – постараемся его учесть», – заключила Княжевская.

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