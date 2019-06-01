РИАМО - 1 июн. Около 20 причалов для речных трамваев планируется построить на протяжении Москвы-реки на территории столицы до конца 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Сегодня Москва-река используется в основном как туристическая, прогулочная артерия города. Однако транспортная функция реки в ближайшие годы будет активно развиваться. Для этого мы планируем построить около 20 дополнительных причалов», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Строительство новых пристаней позволит создать дополнительные маршруты передвижения по городу и улучшит транспортную ситуацию в мегаполисе. Для этого к новым остановкам на реке построят удобные подъезды и свяжут их с наземным транспортом.

«Кроме того, новые причалы дадут толчок к развитию территорий. Здесь появятся удобные кварталы с жильем, социальной, деловой и развлекательной инфраструктурой», - добавил Хуснуллин.