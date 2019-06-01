РИАМО - 1 июн. В субботу в Подмосковье стартовала социальная кампания Госавтоинспекции «Маленький пассажир – большая ответственность!», нацеленная на привлечение внимания граждан к вопросу безопасности несовершеннолетних пассажиров автотранспорта, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«В рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» Госавтоинспекция Московской области при поддержке Главного управления по информационной политике (Московской области - ред.) и министерства образования региона в период с 1 июня по 1 сентября текущего года проводит социальную кампанию «Маленький пассажир – большая ответственность!», - говорится в сообщении.

Цель кампании - привлечь внимание общественности к проблемам обеспечения дорожной безопасности несовершеннолетних пассажиров. По мнению ведомства, это острый вопрос, требующий повышенного внимания власти и общественности.

«В 2018 году на подмосковных автодорогах зарегистрировано 522 дорожные аварии с детьми и подростками в возрасте до 16 лет, в результате которых 21 ребенок погиб и 573 получили травмы различной степени тяжести. С участием юных пассажиров произошло 255 происшествий, что составило 49% от общего числа «детских ДТП», которые унесли жизни 15 детей и негативно отразились на здоровье еще 300 несовершеннолетних. Перевозка 61 юного пассажира (19,4%) осуществлялась с нарушениями ПДД РФ, то есть без применения детских удерживающих устройств или ремней безопасности», - подчеркивается в материале.

С начала 2019 года в Московской области произошли три дорожные аварии, в которых погибли несовершеннолетние пассажиры. Эти происшествия стали следствием грубых нарушений правил дорожного движения, допущенных взрослыми. Более того, в двух случаях при перевозке детей не использовались детские удерживающие устройства.

Данные общероссийских социологических исследований и официальная статистика детского дорожно-транспортного травматизма свидетельствуют о том, что практически половина родителей допускают нарушения правил дорожного движения даже при наличии в автомобиле детей, в частности, превышают скорость, совершают обгон и пользуются мобильным телефоном.

«В апреле-мае по инициативе управления Госавтоинспекции Московской области был проведен общественный мониторинг фактического использования детских удерживающих устройств родителями при подвозе детей к детским садам. Собранные в течении месяца общественниками и студентами сведения только подтвердили необходимость расширения деятельности по информированию взрослых о важности соблюдения дорожных правил и использования автокресел при перевозке детей», - заключается в сообщении.