РИАМО - 1 июн. Два крупных сбоя, которые произошли в столичной подземке на прошлой неделе, были не типичны для метро и не угрожали безопасности пассажиров, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«Завершен анализ причин остановок 21 и 23 мая на БКЛ (Большой кольцевой линии - ред.) и СТЛ (Серпуховско-Тимирязевской линии - ред.). Озвученное ранее подтвердилось: 21 мая — неисправность контактного рельса, 23 мая — неисправность вагона и ответственность сервисной компании. Инциденты не типичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров. Выводы по ответственным сотрудникам сделаны, регламенты проверок ужесточили, производитель вагонов наказан рублем», - говорится в сообщении.

Два крупных сбоя произошли в столичном метро на минувшей неделе: 21 мая было прервано движение поездов на Солнцевской линии, из-за потери напряжения в контактном рельсе в тоннеле остановились три поезда. 23 мая техническая неисправность поезда привела к сбою на участке Серпуховско-Тимирязевской линии – в обоих направлениях отсутствовало движение между станциями «Отрадное» и «Алтуфьево».

Ранее пресс-служба столичной подземки сообщала, что Московский метрополитен оштрафует завод «Метровагонмаш» на 1,5 миллиона рублей за техническую неисправность поезда, из-за которой произошел крупный сбой на Серпуховско-Тимирязевской ветке.