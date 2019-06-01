РИАМО - 1 июн. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днем защиты детей, он пожелал ребятам счастья, а их родителей поблагодарил за заботу о детях.

«Каждый год в первый день лета мы отмечаем Международный день защиты детей. Подрастающее поколение - не только наше главное богатство и наше настоящее, но и будущее Подмосковья. Хочу пожелать ребятам в этот праздничный день исполнения всех желаний и огромного счастья, а также сказать спасибо родителям, бабушкам и дедушкам за любовь, внимание и заботу, которую вы дарите детям», - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Международный день защиты детей отмечается 1 июня. Он совпадает с началом школьных каникул. Это один из старейших международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей.