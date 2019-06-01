РИАМО - 1 июн. На железнодорожном переезде в подмосковном Пушкинском городском округе произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате один человек пострадал, пять поездов были задержаны, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 00:35 1 июня поступило сообщение о столкновении легкового и грузового автомобилей на регулируемом переезде в районе железнодорожной станции «43-й километр» по адресу: Пушкинский городской округ, перегон Пушкино - Софрино, в районе станции «43-й километр». Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

В результате происшествия железнодорожное полотно и линии электропередачи повреждены не были. Однако было задержано пять поездов, задержки составили до 30 минут. В час ночи автомобили были убраны с железнодорожных путей. Электропоезда продолжили следование по маршруту.

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