РИАМО - 1 июн. В пруду около деревни Хованское в подмосковном городском округе Истра нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, боеприпас угрозы для людей не представляет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 21:28 31 мая поступило сообщение об обнаружении снаряда времен ВОВ по адресу: городской округ Истра, деревня Хованское, пруд. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны на субботу.