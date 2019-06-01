РИАМО - 1 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение о создании автономной некоммерческой организации «Центр развития туризма Московской области», документ имеется в распоряжении РИАМО.

«Комитету по туризму Московской области осуществлять от имени Московской области полномочия единственного учредителя АНО «Центр развития туризма Московской области», - отмечается в документе.

Сам подмосковный комитет по туризму был создан осенью 2018 года с целью реализации государственной политики Московской области в сфере туризма.

Основными задачами ведомства являются развитие внутреннего и въездного туризма на территории Подмосковья, развитие туристской инфраструктуры, повышение уровня гостеприимства, а также формирование имиджа региона для продвижения на внутреннем и мировом рынках.

Ранее аналитическое агентство «ТурСтат» подготовило рейтинг регионов России, наиболее популярных у иностранных туристов в 2018 году. Подмосковье вошло в первую тройку рейтинга, заняв третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.

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