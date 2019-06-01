РИАМО - 1 июн. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается незначительное понижение температуры воздуха до комфортных значений, она составит от 20 до 25 градусов, дождь маловероятен, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям Метеобюро Москвы и области, днем 1 июня ожидается переменная облачность. Из-за небольшого понижения температуры установится комфортный температурно-влажностный и кислородный режим. Дождь маловероятен. Максимальная температура воздуха в Москве составит 22-24 градуса, по области - 20-25 градусов. Ветер северо-западного направления 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление немного выше нормы - 749 миллиметров ртутного столба», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что метеозависимым людям, гипертоникам и гипотоникам, людям с нарушениями ритма сердца стоит более внимательнее отнестись к своему состоянию, контролировать артериальное давление, своевременно принимать сердечные и гипотензивные препараты.

Сохраняющееся повышенным атмосферное давление в сочетании с термическими нагрузками может привести к ухудшению общего состояния. Не стоит также забывать о возможности развития различных аллергических реакций, как на цветочную пыльцу, так и на солнечные лучи. Защитные средства и средства первой помощи всегда должны быть под рукой, отметили специалисты.